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Общество21 октября 2022 17:40

Полиция: В Калининградской области стали меньше грабить и угонять машины

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В региональном УМВД подвели итоги деятельности ведомства за 9 месяцев 2022 года. Выяснилось, что преступность в регионе поутихла.

По данным пресс-службы областного УМВД, «в регионе наметилась тенденция сокращения общего количества зарегистрированных преступлений»: на 25% сократилось количество разбойных нападений, более чем на 12% снизилось число грабежей, на 37% меньше стало краж и угонов транспортных средств.

При этом раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, как и в январе-сентябре 2021 года, составила 100%.

Говорили, подводя итоги работы, и об аварийности на дорогах. По данным ведомства, количество ДТП уменьшилось на 5,5%, раненых в результате ДТП стало меньше на 6,9%, погибших - на 22,4%.