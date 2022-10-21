На «Пятнице!» покажут шоу о переезде в Калининград

. Фото: телеканал «Пятница»

В новом шоу о путешествиях на канале «Пятница!» покажут наш город. В первом же выпуске программы «Пробный переезд» ведущие отправятся в Калининград. Как сообщает пресс-служба канала, Антон Зайцев попробует найти работу на янтарном комбинате, а Анфиса Черных займется поиском жилья.

Ведущие познакомятся с культурной жизнью и кухней Калининграда, пообщаются с местными жителями и даже попробуют заняться серфингом.

Каждый выпуск шоу будет посвящен одному городу. Ведущие расскажут о плюсах и минусах переезда в город. Зрители увидят впуски про Калининград, Ярославль, Казань, Сочи и другие города.

Премьера состоится в субботу, 22 октября, в 10:00.