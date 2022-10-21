На границе с Литвой задержали грузовик с янтарем в тайниках

. Фото: Пограничное управление по Калининградской области

На российско-литовской границе в пятницу, 21 октября, обнаружили автомобиль, в котором незаконно перевозили янтарь-сырец.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Незадекларированный груз был обнаружен пограничным нарядом при осмотре грузового автомобиля марки «MAN». Водитель сказал, что едет из Калининграда в Москву.

Тайники с янтарем были в полости тягово-сцепного устройства автомобиля.

«В десяти свертках, обернутых полиэтиленовой пленкой, был упакован янтарь-сырец общим весом более 20 кг», - сообщили в погрануправлении.

Изъятый янтарь направлен на экспертизу.