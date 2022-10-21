На границе с Литвой задержали грузовик с янтарем в тайниках

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Фото: Пограничное управление по Калининградской области
На российско-литовской границе в пятницу, 21 октября, обнаружили автомобиль, в котором незаконно перевозили янтарь-сырец.
Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Незадекларированный груз был обнаружен пограничным нарядом при осмотре грузового автомобиля марки «MAN». Водитель сказал, что едет из Калининграда в Москву.
Тайники с янтарем были в полости тягово-сцепного устройства автомобиля.
«В десяти свертках, обернутых полиэтиленовой пленкой, был упакован янтарь-сырец общим весом более 20 кг», - сообщили в погрануправлении.
Изъятый янтарь направлен на экспертизу.