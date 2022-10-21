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Общество21 октября 2022 18:59

Социальному предпринимателю из Калининграда вручили премию в области туризма

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: vk.com

Калининградка Светлана Нигматуллина получила премию в области туризма за проект «Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Об этом сообщается на странице «Представительство Калининградской области» в «ВКонтакте».

Награду вручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Проект Светланы направлен на организацию тематических экскурсионно-образовательных поездок для людей с инвалидностью из разных регионов страны и мира.

«Программой путешествий предусмотрено знакомство с историей и географией субъектов, включены экскурсии и образовательные мероприятия», - говорится в сообщении.