Социальному предпринимателю из Калининграда вручили премию в области туризма

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Калининградка Светлана Нигматуллина получила премию в области туризма за проект «Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Об этом сообщается на странице «Представительство Калининградской области» в «ВКонтакте».

Награду вручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Проект Светланы направлен на организацию тематических экскурсионно-образовательных поездок для людей с инвалидностью из разных регионов страны и мира.

«Программой путешествий предусмотрено знакомство с историей и географией субъектов, включены экскурсии и образовательные мероприятия», - говорится в сообщении.