Социальному предпринимателю из Калининграда вручили премию в области туризма

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Фото: vk.com
Калининградка Светлана Нигматуллина получила премию в области туризма за проект «Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья».
Об этом сообщается на странице «Представительство Калининградской области» в «ВКонтакте».
Награду вручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Проект Светланы направлен на организацию тематических экскурсионно-образовательных поездок для людей с инвалидностью из разных регионов страны и мира.
«Программой путешествий предусмотрено знакомство с историей и географией субъектов, включены экскурсии и образовательные мероприятия», - говорится в сообщении.