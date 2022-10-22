В торговых центрах Калининграда будут бесплатно измерять давление и уровень глюкозы в крови

. Фото: Правительство Калининградской области

Профилактическую акцию проведут в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом. Всех желающих приглашают на бесплатный прием диетолога, дерматолога, терапевта. Также предлагается пройти экспресс-обследование – измерить уровень артериального давления и глюкозы в крови. Помимо этого, всем желающим продемонстрируют мастер-класс по правильному измерению артериального давления.

Акция будет проходить в торговых центрах «Виктория:

– 24 октября – на ул. Гайдара, 120;

– 26 октября – на ул. 9 Апреля, 9.

Время – с 12 до 16 часов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятие организовано Центром общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке регионального министерства здравоохранения.