В Калининградской области определили лучшие школьные столовые

. Фото: Правительство Калининградской области

Участники в течение трех часов готовили и презентовали блюда, максимально приближенные к школьному меню. Среди критериев оценки – внешний вид, подача, сервировка и вкусовые характеристики.

Как сообщает пресс-служба правительства области, лидером в номинации «Лучшая столовая городской школы» стала команда 40-ой гимназии Калининграда. Второе и третье место заняли представители школы №2 Гвардейска и школы №38 Калининграда соответственно.

Победителем в номинации «Лучшая столовая сельской школы» признана школа поселка Ново-Гурьевское Озерского округа. Второе место у команды Славянской школы, третье – у представителей Гусевского округа.

Обладателем звания «Лучший повар городской столовой» стал Иван Мохов, который руководит кухонным цехом гимназии Гурьевска. Его коллега Валентина Климань из филиала школы №1 в поселке Маяковское Гусевского округа была признана лучшим поваром сельской школы.

- Вопросам школьного питания всегда уделялось особое внимание. Сейчас мы активно ремонтируем наши пищеблоки, переучиваем поваров и технологов, работаем над меню вместе с родителями, детьми и Роспотребнадзором. После каникул мы представим его новую версию, часть идей возьмем среди представленных сегодня блюд. Школьная столовая – отдельный мир, в котором наши ребята не только кушают, но и обсуждают уроки, обмениваются мнениями, общаются, – отметила министр образования Светлана Трусенева, которая принимала участие в оценке блюд и сервировке стола.

Победители конкурса были награждены дипломами и денежными сертификатами и представят нашу область на федеральном этапе. Также все финалисты получили приглашение на посещение мастер-класса от шеф-повара одного из популярных ресторанов Калининграда.

Напомним, что за счет регионального бюджета в школьных столовых питаются отдельные категории учащихся с 5 по 11 класс. Всего бесплатное питание получают более 60 тысяч школьников.