В минздраве сообщили, сколько калининградцев привились от гриппа

В Калининградской области продолжается иммунизация против гриппа. В этом году, напомним, кампания стартовала на неделю раньше обычного.

Как сообщили в региональном минздраве, в настоящее время уже иммунизированы 339 175 человек. Охват жителей Калининградской области вакцинацией против гриппа составляет 39,2%.

- Мы очень активно проводим разъяснительную кампанию среди населения, – отметила заместитель руководителя минздрава Наталия Берездовец. – Выступаем на радио, по телевидению, рассказываем, что в наличии имеются очень хорошие вакцины. Детей от гриппа иммунизировали почти всех, а не привитых взрослых просим прийти на вакцинацию в поликлиники и мобильные прививочные пункты и получить необходимую прививку.