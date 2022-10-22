Семь проектов из Калининградской области получили гранты Росмолодежи

Федеральное агентство по делам по делам молодёжи (Росмолодежь) утвердило список победителей конкурсного отбора. От Калининградской области было подано 64 заявки. Победителями стали семь проектов на общую сумму более четырех миллионов рублей в номинациях: #Ты_не_один, #сохраняй_природу, #создавай_возможности, #береги, #двигай_сообщества и #вдохновляй.

Как сообщает пресс-служба правительства области, один из проектов нацелен на экологическое просвещение подрастающего поколения. Победитель Александра Григорьева проведет для всех желающих «Школу эколидерства-2023». Студентка Западного филиала РАНХиГС Дарья Чернышова в своём вузе организует Кубок практики «Практикус», а под руководством Российского союза молодёжи в лице Юлии Фигулярной пройдёт конкурс «Студент года Калининградской области». Проекты-победители также направлены на развитие добровольчества (Виктория Мамонтова «Время верить в чудеса») и ораторского искусства (Станислав Захаров «Stand Up для всех»). Еще две работы, получивших федеральное финансирование, связаны с продвижением семейных ценностей и интеллектуальными соревнованиями молодёжи.

- В этом году мы видим рост интереса молодых людей к грантовым конкурсам регионального и федерального масштаба. Сейчас много возможностей для молодежи и важно уметь ими пользоваться. Ребята не только повышают свою активную гражданскую позицию, но и вносят вклад в социально-экономическое развитие региона. И мы, конечно, будем поддерживать ребят и помогать с реализацией их идей и дальше, – отметила министр молодежной политики Анна Мусевич.