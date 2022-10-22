Калининградские студенческие отряды завершили трудовой сезон

В этом году на территории Калининградской области были сформировано 28 студенческих отрядов различных направлений: строительные, сервисные, педагогические, транспортные, сельскохозяйственные и другие. Общая численность участников движения - более 500 человек. Летний трудовой семестр они провели на объектах Калининградской области, Краснодарского и Приморского края, Республики Крым и других субъектов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, подведение итогов сезона состоялось в актовом зале Калининградского государственного технического университета.В торжественной церемонии приняли участие министр молодежной политики Анна Мусевич, заместитель министра строительства и ЖКХ Николай Телевяк, представители министерства образования, вузов и колледжей региона, работодатели.

- Конкурс на лучший студенческий отряд – одно из самых ожидаемых мероприятий. Хочу от всей души поздравить ребят с этим событием. Вы славно потрудились летом на благо нашей большой страны. Впереди интересное межсезонье, множество мероприятий и набор новых бойцов, – отметила Анна Мусевич.

Звание «Лучшего студенческого отряда 2022» получил студенческий строительный отряд «Кантиана». Этим летом ребята работали на всероссийской стройплощадке «Мирный атом» в Челябинской области. Лучшим штабом образовательной организации стал штаб Западного филиала РАНХиГС.

Звание «Лучший командир» по итогам летнего семестра получила руководитель педагогического отряда «Вторые родители» Надежда Колмакова, а лучшим комиссаром признана участница стройотряда «Кантиана» Виктория Бессонова.

Впервые в Калининградской области прошел конкурсный отбор «Лучший мастер». Им стал представитель отряда проводников Михаил Землянский.