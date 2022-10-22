В Калининградской области предложили провести международный фестиваль талантов

В субботу,22 октября, в правительстве Калининградской области обсудили опыт взаимодействия в социальной сфере между нашей страной и Республикой Беларусь. Участие во встрече приняли сенаторы Федерального собрания РФ Елена Афанасьева и Владимир Круглый, депутат Государственной Думы Николай Новичков, представители Парламентского собрания Республики Беларусь Людмила Макарина-Кибак, Людмила Кананович, Виктор Лискович, депутаты регионального Законодательного собрания Лариса Швалкене, Нина Фёдорова и Александр Никулин, а также заместитель министра здравоохранения Анна Попова и заместитель министра социальной политики Алексей Фещак.

Как сообщает пресс-служба правительства области, итоги двухдневного семинара по охране здоровья детей, демографической политике и реализации программ активного долголетия подвела Елена Афанасьева. Она отметила, что найдены общие точки для совместной работы предложила проработать вопрос о проведении международного фестиваля талантов на территории Калининградской области.

Представители парламентов России и Беларуси обсудили успешные проекты в области инклюзии, образования, патриотического воспитания, благоустройства, туризма. Алексей Фещак сообщил, что одним из приоритетных направлений развития является программа по активному долголетию и реабилитации жителей Калининградской области.