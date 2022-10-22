Ассоциация сельских инновационных школ Калининградской области отметила 15-летие

Ассоциация появилась в нашей области в сентябре 2007 года, когда соглашение о сотрудничестве подписали четыре сельские школы. Ими стали образовательные организации поселков Борское (Гвардейский округ), Новостроево (Озёрский округ), Добрино и Храброво (обе – Гурьевский округ). Сегодня участниками Ассоциации являются уже 10 организаций.

Как сообщает пресс-служба правительства, школы разработали и осуществляют программы по обмену опытом, проводят совместные конференции, семинары, форумы по ключевым проблемам. Участники объединения неоднократные победители всероссийских и международных конкурсов, учителя и воспитанники выступают в качестве экспертов в различных движениях и советах, например, при Министре просвещения России.

Министр образования Светлана Трусенева поздравила представителей Ассоциации с юбилеем и отметила значимость и уникальную роль объединения сельских школ в развитии системы образования области.

- Школа на селе – это особое многофункциональное учреждение. Она выполняет не только традиционные образовательные, но и культурно-просветительские, социально-педагогические функции. И это ваша ценная особенность. Совместное развитие сельских инновационных школ дает возможность роста в ускоренном темпе, помогает реализовать совместный опыт. А наши дети с удовольствием ходят в школы возле дома, а не стремятся в городские, - отметила министр.

По случаю юбилея было принято решение о расширении количества участников. Статус «Наблюдатель Ассоциации сельских инновационных школ» был присвоен восьми сельским школам Краснознаменского (Весново, Добровольск), Славского (Большаково, Прохладненское) округов, а также школам поселков Славянское (Полесский округ), Петрово (Гурьевский округ), Домново (Правдинский округ) и Красный Яр (Гвардейский округ).