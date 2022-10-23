В Калининграде заработала «горячая линия» СК для участников СВО и мобилизованных

В Следственном управлении СК по Калининградской области начала работу телефонная линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения принимаются круглосуточно по телефону 8 (4012) 558 795.

Напомним, накануне председатель СК России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных и военных управлениях ведомства прямую телефонную линию, чтобы сотрудники подразделений СК в оперативном режиме оказывали содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.