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Общество23 октября 2022 9:14

Астрономы БФУ приглашают калининградцев понаблюдать за солнечным затмением

Луна частично закроет собой солнечный диск во вторник, 25 октября
Виктор Сергеев

Астрономическое сообщество БФУ приглашает калининградцев понаблюдать за солнечным затмением. ОБ этом сообщает пресс-служба вуза.

Луна частично закроет собой солнечный диск во вторник, 25 октября.

Астрономическое сообщество планирует вести наблюдение сразу в двух форматах. Онлайн с помощью системы дистанционных наблюдений Uniscope и в традиционном режиме на площадке между административным и физико-математическим корпусами, на улице А. Невского, 14.

В Калининграде затмение начнется в 11:12, а максимальной фазы достигнет к 12:20 по местному времени — в этот момент Луна перекроет больше половины солнечного диска. После этого затмение пойдет на убыль.