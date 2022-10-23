Астрономы БФУ приглашают калининградцев понаблюдать за солнечным затмением

Астрономическое сообщество БФУ приглашает калининградцев понаблюдать за солнечным затмением. ОБ этом сообщает пресс-служба вуза.

Луна частично закроет собой солнечный диск во вторник, 25 октября.

Астрономическое сообщество планирует вести наблюдение сразу в двух форматах. Онлайн с помощью системы дистанционных наблюдений Uniscope и в традиционном режиме на площадке между административным и физико-математическим корпусами, на улице А. Невского, 14.

В Калининграде затмение начнется в 11:12, а максимальной фазы достигнет к 12:20 по местному времени — в этот момент Луна перекроет больше половины солнечного диска. После этого затмение пойдет на убыль.