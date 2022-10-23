Приставы арестовали имущество СНТ в Гурьевске за долги за электричество

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Судебные приставы арестовали имущества садового товарищества в Гурьевском районе за долги. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь».

Садовое товарищество не оплачивало счета в полном объёме более полугода, игнорировало напоминания, в результате долг превысил 840 тысяч рублей.

В отношении СНТ пришлось применять принудительные меры воздействия. Судебные приставы установили, что в собственности товарищества находится земельный участок и наложили арест.

Теперь товарищество не сможет распоряжаться имуществом до полного погашения долга, заявили в компании «Россети Янтарь».