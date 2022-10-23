В Калининграде перед мобилизованными выступили эстрадные певцы Владимир и Маруся Левкины

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Эстрадные певцы Владимир и Маруся Левкины провели выездное выступление для мобилизованных военнослужащих в Калининграде. Мероприятие состоялось в клубе одной из воинских частей, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Артисты исполнили песни своего репертуара, военнослужащие, как сообщается, тепло приветствовали певцов и наградили их овациями.

После концерта певцы пообщались с военнослужащими, выразили им слова поддержки и сделали общие фотографии на память.

«Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях Балтийского флота и флотских учреждениях культуры для поддержания морального духа мобилизованных военнослужащих весь период проведения частичной мобилизации», - добавили в пресс-службе Балтфлота.