Более 60 процентов калининградцев вакцинировались от коронавируса

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Охват вакцинацией от коронавируса в Калининградской области составляет более шестидесяти процентов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Наталия Берездовец.

По ее словам, за вычетом повторно вакцинированных привито 519 484 человека. Охват иммунизацией взрослого населения составляет 63,56 %. Вакцина имеется во всех больницах области, всего 15 035 комплектов доз.

Количество повторно вакцинированных в регионе составило 161 914 человек.

По словам представителя минздрава, в настоящее время в регионе отмечается снижение темпа вакцинации от коронавируса. Текущий темп в сутки за последнюю неделю (по первому компоненту) – 294 человека в сутки, для сравнения, в 2021 году – порядка 2,8 тысячи.

Власти напоминают, что для иммунизации населения развернуто 37 пунктов вакцинации в 26 лечебных учреждениях Калининградской области. Также функционируют пять мобильных пунктов вакцинации в региональном центре.