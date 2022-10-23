В Калининграде с 24 октября закрывается движение по ул. Товарной

В Калининграде с понедельника, 24 октября, будет временно закрыто движение транспорта на участке улицы Товарной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто от дома № 1 до ул. 8 Марта до 26 октября для проведения работ по капитальному ремонту газораспределительной сети низкого давления и газопроводов–вводов к жилым домам.

До начала производства работ на улице будут установлены ограждения и дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации дорожного движения.