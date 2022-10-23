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Общество23 октября 2022 11:21

Житель Черняховска украл запчасти от техники на 50 тысяч

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Черняховском районе полицейские раскрыли кражу запчастей от сельскохозяйственной техники . Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Кражу совершил 20-летний местный житель. Он сорвал навесной замок в хозпостройке и в течение дня несколько раз возвращался туда за добычей и вынес за день 25 запчастей стоимостью 50 тысяч рублей. Молодой человек планировал вывезти краденое в пункт приема металла, но не успел. Полицейские изъяли похищенное имущество.

На него завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.