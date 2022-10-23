Мобилизованные калининградцы на полигонах учатся водить технику в полевых условиях

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Мобилизованные калининградцы ежедневно практикуются в вождении боевых машин пехоты БПМ-2 и БМП-3, танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, бронетранспортёров БТР-80 и БТР-82А, самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», противотанковых ракетных комплексов «Хризантема» и другой военной техники. Занятия проводятся на специализированных полигонах, сообщает пресс-служба Балтфлота.

«В ходе занятий водители осваивают приемы маневрирования на скоростных участках, проходят маршруты в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности. Они также учатся преодолевать овраги, двигаясь по колейному мосту, проходить полосу условных минно-взрывных заграждений и другие искусственные препятствия», - рассказали в пресс-службе флота.

В мероприятиях боевой подготовки задействовано свыше 100 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.