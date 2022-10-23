Министр: Свалки отходов в Советске и Черняховске ликвидируют к концу года

Работы по ликвидации свалок твердых коммунальных отходов в Советске и Черняховске идут к завершающему этапу идут. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

На обоих объектах, как отметил министр, подрядные организации набрали нужный темп – до конца года проекты будут реализованы. Благодаря этому экологические условия проживания и качество жизни улучшится для более 86 тысяч жителей муниципалитетов.

По словам Ступина, уже разработана проектно-сметная документация по ликвидации свалки в Светлом. Если регион получит федеральную субсидию, работы можно будет завершить до конца 2023 года. В эти же сроки планируется ликвидировать свалку в Гусеве.

В пресс-службе областного правительства добавили, что также ведется разработка проектно-сметной документации по рекультивации городских свалок твердых коммунальных отходов в Мамоново, Славске и Краснознаменске.