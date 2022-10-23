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Общество23 октября 2022 12:18

Власти выделили 4 млн на проект деревянного променада на Верхнем озере

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

Администрация Калининграда выделила 4 млн на проект благоустройства территории Верхнего озера в районе улицы Толстого.

«Предлагается сделать деревянный променад вдоль береговой черты на сваях (сложный рельеф), небольшой пирс и амфитеатр», - сообщили в мэрии.

Разработчики проектно-сметной документации должны максимально сохранить зеленые насаждения и предусмотреть свободный доступ маломобильных групп населения. На променаде также будет освещение и архитектурная подсветка.

Победитель аукциона должен предоставить документацию в течение четырех месяцев.