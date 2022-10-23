Расчистку Гагаринского ручья и реки Лесная завершат в 2023 году

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

До конца 2022 года в Калининградской области будет расчищено 48,3 километра русел рек. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

По его словам, после приведения в нормативное состояние рек Инструч, Каменка и Прохладная улучшится экологическое состояние территории, где проживает не менее пяти тысяч человек.

После расчистки русел ручья Гагаринский и реки Лесная в Калининграде экологические условия проживания улучшат порядка 35 тысяч горожан. Завершить мероприятия планируется в следующем году. Также в Калининграде продолжатся работы по устранению стоков в водные объекты, заявил Олег Ступин.