В понедельник в Калининграде отключат электричество на 5 улицах

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 24 октября, в течение дня будет отключено электричество в домах на 5 улицах. Об этом сообщает компания «Россети Янтарь».

До 18 часов света не будет на следующих улицах:

ул. Суворова, 15, 21, 25, 25а-б;

ул. Ивана Сусанина, 36, 38, 39, 41, 43-59, 61, 63, 63а, 64, 71, 71б, 73, 73а-б, 73д;

ул. Владимирская, 13, 19, 20, 22-26, 34, 35, 37, 39, 56;

ул. Билибина, 1, 3-8, 8а, 9, 11;

ул. Рассветная, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54б, 56, 58, 68.