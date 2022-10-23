В поселке Переславское перезахоронят 119 красноармейцев

. Фото: Архив "КП"

На мемориальном комплексе посёлка Переславское перезахоронят 119 советских воинов, погибших северо-западнее Кёнигсберга в ходе апрельских боёв 1945 года. Об этом пишет газета «Волна».

По данным издания, погибших обнаружили поисковики отряда «Совесть» совместно с поисковым объединением «Север» из Мурманска.

У погибших сохранились фрагменты погон, у некоторых со звездочками и эмблемами родов войск. При нихнашли личные вещи: советские монеты, перочинные ножи, курительные принадлежности, например самодельный портсигар с дарственной надписью «Ковалёву М.Р. Навсегда. На память от П. Лисицина. 1944 год. Восточная Пруссия».

Согласно архивным донесениям о потерях, в данном месте в 1945 году были захоронены солдаты и офицеры 184-й стрелковой дивизии, 120-й отдельной танковой бригады, 846-го артиллерийского полка, 277-й стрелковой дивизии, 234-й и 114-й отдельных армейских штрафных рот, 10-го отдельного штрафного батальона.