В Светлогорске на пляже демонтировали опасные конструкции

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

На пляже в Светлогорске демонтировали опасные железобетонные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Разрушенные железобетонные плиты с выступающими металлическими арматурами находились около детского лагеря. Однако компания «Балтберегозащита», в пользовании которой находится этот участок, не принимало мер по демонтажу.

Прокуратура внесла представление директору компании, после чего работы по демонтажу были выполнены.