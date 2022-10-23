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Общество23 октября 2022 14:12

В Светлогорске на пляже демонтировали опасные конструкции

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

На пляже в Светлогорске демонтировали опасные железобетонные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Разрушенные железобетонные плиты с выступающими металлическими арматурами находились около детского лагеря. Однако компания «Балтберегозащита», в пользовании которой находится этот участок, не принимало мер по демонтажу.

Прокуратура внесла представление директору компании, после чего работы по демонтажу были выполнены.