Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 68 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 38 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 2,
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 6,
Правдинский городской округ – 3,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Черняховский городской округ – 1.