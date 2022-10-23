Росприроднадзор инициировал проверку полигона в поселке Ельники после возгорания отходов

Росприроднадзор по СЗФО запросит согласование внеплановой проверки полигона в около поселка Ельники после возгорания отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло 19 октября. Это уже второй пожар на этом полигоне с начала года.

Ведомство намерено проверить МУП «Радуга», эксплуатирующего полигон твердых коммунальных отходов.

«Управление направит документы в прокуратуру на согласование внеплановой проверки. В действиях компании усматривается несоблюдение требований к охране окружающей среды, которые могут привести к рискам причинения вреда жизни и здоровью граждан», - заявили в пресс-службе Росприроднадзора.