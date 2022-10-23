Двоих жителей Советска будут судить за похищение человека, разбой и вымогательство

В Советске начинается рассмотрение уголовного дела по похищению человека, разбое и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С ноября 2020 года по март 2021 года двое мужчин вымогали у местного жителя деньги. При этом они неоднократно избивали потерпевшего, угрожали ему, а также звонили ему.

В январе 2021 года злоумышленники даже расстреляли такси, в котором ехала их жертва. Остановив машину, они вытащили его, избили и отвезли в Неманский район, где продолжили избивать.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 25 октября.