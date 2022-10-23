В Светлогорске с санатория взыскали 350 тысяч за упавшее на машину дерево

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Жительница области взыскала с санатория в Светлогорске компенсацию ущерба после падения дерева на машину. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В сентябре 2021 года женщина по путевке отдыхала в санатории. В один из дней на ее «Хендай», который находился на парковке, упало дерево. Ущерб оценили в 337 тысяч рублей.

Администрация санатория оказалась добровольно возмещать ущерб, поэтому пострадавшей пришлось обращаться в суд.

Суд установил, что санаторий должен был осуществлять надлежащий контроль за состоянием деревьев, чтобы исключить их падение и причинение вреда имуществу граждан. И взыскал с учреждения в счет возмещения ущерба 37 800 рублей, а также 8 тысяч рублей расходов на экспертизу и 6,5 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины.