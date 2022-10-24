Две трети калининградцев недовольны своей зарплатой

Уровень текущей зарплаты устраивает только 31% калининградцев (причем лишь 7% однозначно довольны своим доходом, еще 24% - скорее довольны, чем нет). Таковы результаты опроса сервиса hh.ru.

При этом 63% жителей Калининградской области сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить.

По данным исследователей, чаще всех уровнем оплаты труда недовольны представители сферы «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных недовольны), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%).

А вот тех, кто своей з/п доволен, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

23% жителей Калининградской области признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Еще 20% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза.

Чаще всего о необходимости увеличения зарплаты более чем в два раза говорили представители науки и образования, госслужбы и менеджмента, искусства и развлечений.