В Калининграде пройдет «Ночь поэзии»

В рамках Дней литературы Калининградской области состоится необычная акция «Ночь поэзии» (16+). Ценителей стихов ждут в областной научной библиотеке.

Участниками мероприятия станут поэты из Москвы и Калининграда, а гостьей вечера будет лауреат российских и международных конкурсов, главный редактор литературных журналов, поэт Полина Орынянская (Москва).

Как сообщают организаторы, «Ночь поэзии» пройдет в лекционном зале Калининградской областной научной библиотеки в понедельник, 24 октября, и начнется в 20:30.

Вход свободный.