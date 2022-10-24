Калининградка нашла в лесу огромный белый гриб весом 600 граммов

. Фото: Грибы и грибники Калининградской области.

Гигантский белый гриб наша землячка нашла в лесу под Светлым. Дома она его взвесила, здоровяк потянул на 600 граммов.

- Это самый большой и самый красивый гриб в истории моих грибных походов. И он меня как будто ждал! Муж уже звал выходить на опушку леса, но меня заинтересовал небольшой овраг в стороне. Я решила пойти посмотреть, чем он может порадовать. И вот тут-то глазам и открылась эта радость, - говорит Марина.

. Фото: Грибы и грибники Калининградской области.

По словам женщины, сначала она увидела только часть шляпки гриба. А потом разгребла листья и обомлела.

- Я просто бахнулась перед ним на колени, снимая сверху листья и выкапывая его ножищу. И ведь абсолютно чистый, крепкий, без единой червоточинки. Разрезала его, он похрустывал-поскрипывал. Эмоции в лесу не передать! Это великолепие я очищала от листьев и не могла поверить глазам. В высоту этот царь-белый встал ровно в 5-литровое круглое ведерко. Ну и шляпа практически совпала с диаметром, - рассказывает калининградка. Гриб она называет не иначе как «Его Величество».

Но что вы думаете? Это было еще не все!

- Отдышавшись от восторга, я руками расчистила участок 3 х 3 метра и нашла еще 6 белых. Они поменьше, но тоже великолепны, - восхищается калининградка.

Огромный белый Марина порезала дома и заморозила. Говорит, прибережет на зиму и приготовит из него вкуснейший суп.