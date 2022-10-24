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НовостиОбщество24 октября 2022 8:52

В Калининграде приставы арестовали и выставили на продажу «Мерседес» должника

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы разыскали и арестовали автомобиль должника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Калининградец задолжал государству 320 тысяч рублей, уклонялся от погашения задолженности и скрывал от приставов свой «Мерседес». Автомобиль объявили в исполнительный розыск и вскоре разыскали с помощью камер системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Судебные приставы выехали на место, арестовали машину и поместили ее на специализированную стоянку.

Поскольку владелец не погасил задолженность в течение десяти дней, начата процедура оценки имущества должника для последующей передачи на реализацию. Вырученные от продажи деньги пойдут в счет уплаты долга и поступят в консолидированный бюджет.