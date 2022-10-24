Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья24 октября 2022 8:57

Орнитологическая станция на Куршской косе завершает работу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Полевой стационар «Фрингилла» биостанции «Рыбачий» на Куршской косе завершает работу. Среда, 26 октября, объявлена последним в сезоне 2022 года рабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

«В соответствии с традицией и по погодным условиям большие рыбачинские ловушки будут сняты до весны. На очереди подведение итогов полевого сезона», - рассказали в нацпарке.

Большинство научных сотрудников биостанции уедет в Санкт-Петербург, к основному месту работы, в Зоологический институт Санкт-Петербургского отделения РАН.

1 апреля 2023 года работа полевого стационара возобновится.