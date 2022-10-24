В Калининграде пьяный отдыхающий устроил дебош в баре

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в баре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в баре на улице Кирова. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что пьяный отдыхающий разбил уличный обогреватель в лаундж-зоне, а на просьбу администратора оплатить причиненный заведению ущерб 63-летний мужчина начал нецензурно оскорблять девушку. Посетители вступились за администратора, и тогда разъяренный дебошир начал размахивать кулаками, стараясь развязать драку.

Сотрудники Росгвардии задержали буйного калининградца и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.