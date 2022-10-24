Калининградских пенсионеров отправили на курсы компьютерной грамотности

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области 40 пенсионеров отучились на курсах компьютерной грамотности. Накануне сорок пожилых людей получили свидетельства по итогам обучения основам владения техникой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году за счет бюджета знания получили 70 человек. Обучение было организовано на базе Калининградского областного института развития образования, а также комплексных центров социального обслуживания населения в Балтийске и Гусеве.

Общая продолжительность курсов – 32 академических часа. Теорию пожилые люди изучают 9 часов, в остальное время осваивают практику.

«Такие ученики – это просто подарок. Они все очень устремленные, разносторонние, заинтересованные и хорошо организованные, в общении – открытые и доброжелательные. Пенсионеры стремятся самостоятельно закрепить дома изученный материал, поддерживают, помогают друг другу познать тонкости компьютерной грамотности», – рассказала специалист по учебно-методической работе Калининградского областного института развития образования Юлия Белоусова.