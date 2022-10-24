Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

. Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки в Калининградской области было выявлено 59 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 32 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 4,

Гурьевский городской округ - 4,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 3,

Светлогорский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 1.