Калининградские бойцы тхэквондо завоевали шесть наград всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошел масштабный турнир всероссийского класса по тхэквондо «Патриот». Призеров и победителей определили среди 1300 спортсменов из 38 регионов России. Сборная Калининградской области завоевала одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды в двух возрастных категориях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Победителем среди подростков не старше 14 лет и весом до 45 килограммов стал прошлогодний призер первенства России Артем Рошка. В этой же возрастной категории вице-чемпионкой среди девушек весом до 37 килограммов завершила выступление Елизавета Денисова. А София Толкачева среди девушек не старше 14 лет и массой до 59 килограммов стала третьей.

Среди юниоров не старше 17 лет серебряными призерами стали Евгений Пудяков и Владимир Авраменко в весовых категориях до 59 килограммов и до 63 килограммов соответственно. Иван Законнов поднялся на третью ступень пьедестала почета среди соперников весом до 68 килограммов.