На выходных система-112 приняла 64 сообщения о ДТП в Калининградской области

За прошедшие выходные операторы Центра обработки вызовов системы-112 приняли 64 сообщения с информацией о ДТП, из них 15 происшествий – с пострадавшими. Об этом сообщается на странице системы во ВКонтакте.

«Во многом причиной такого количества ДТП являются погодные условия. Так, в ночь с 23 на 24 октября из-за плохой видимости и скользкого покрытия получил травмы мужчина, управлявший гироскутером. Оператор назначил экстренные оперативные службы, пострадавшему оказана медицинская помощь», - рассказали в системе.