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НовостиПроисшествия24 октября 2022 12:09

На выходных система-112 приняла 64 сообщения о ДТП в Калининградской области

Причиной такого количества аварий стали погодные условия
Виктор Сергеев

За прошедшие выходные операторы Центра обработки вызовов системы-112 приняли 64 сообщения с информацией о ДТП, из них 15 происшествий – с пострадавшими. Об этом сообщается на странице системы во ВКонтакте.

«Во многом причиной такого количества ДТП являются погодные условия. Так, в ночь с 23 на 24 октября из-за плохой видимости и скользкого покрытия получил травмы мужчина, управлявший гироскутером. Оператор назначил экстренные оперативные службы, пострадавшему оказана медицинская помощь», - рассказали в системе.