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НовостиПроисшествия24 октября 2022 12:19

Житель Черняховска получил 3 года за пьяную аварию с пострадавшим

Отбывать наказание выпивоха будет в колонии-поселении
Виктор Сергеев

В Озерске вынесли приговор жителю Черняховска, который устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В августе этого года пьяный 43-летний водитель «Форда» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии пассажирка автомобиля получила травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал частично, указав, что в момент ДТП не находился в состоянии опьянения, а употребил алкоголь после происшествия.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.