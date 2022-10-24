Житель Черняховска получил 3 года за пьяную аварию с пострадавшим

В Озерске вынесли приговор жителю Черняховска, который устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В августе этого года пьяный 43-летний водитель «Форда» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии пассажирка автомобиля получила травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал частично, указав, что в момент ДТП не находился в состоянии опьянения, а употребил алкоголь после происшествия.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.