В Калининграде мошенник брал деньги за трудоустройство моряков

Полиция задержала калининградца, который похищал деньги под предлогом обучения и трудоустройства на морское судно. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, 41-летний калининградец обещал помощь в ускорении оформления документов для получения высокооплачиваемой работы. В результате 36-летний местный житель передал злоумышленнику 24 тысячи рублей за услугу, после чего тот скрылся с деньгами и больше не выходил на связь.

Мужчина был задержан возле своего дома при попытке бегства через окно. Полицейские устанавливают его возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Сотрудники полиции просят всех, кто стал жертвой или свидетелем подобных фактов мошенничества, сообщать об этом по телефонам дежурных частей ОМВД: 8 (4012) 552-202, 552-402, 554-502, 02, 102.