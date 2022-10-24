Полицейские разыскали пропавшего неделю назад подростка из Гусева

Сотрудники полиции разыскали пропавшего неделю назад подростка из Гусева. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

17-летний Данила Д. неделю назад покинул Центр социальной помощи «Росток». Несовершеннолетний был обнаружен оперативниками уголовного розыска в Черняховске.

«Получив информацию о том, что Данила может находиться в Черняховске, оперативники обошли жилые дома, в одном из которых и был найден подросток. Оказалось, что все это время он ночевал в подъезде, а днем гулял по городу», - рассказали в пресс-службе УМВД, добавив, что никаких противоправных действий в отношении Данилы совершено не было.

После проведения профилактической беседы он будет передан сотрудникам Центра «Росток».