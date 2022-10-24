В Калининграде на домах решено сохранять историческую черепицу

. Фото: Александр КАТЕРУША

Фонд капитального ремонта Калининградской области решил использовать довоенную черепицу, обновляя дома. Прежде ее меняли на современные материалы. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе фонда.

Впрочем, явление далеко нельзя назвать массовым. Решение пока принято по трем зданиям довоенной постройки.

В Калининграде историческую керамическую черепицу уложили на доме № 5 на улице Коломенской.

В Железнодорожном сейчас в процессе ремонта дом по адресу: улица Октябрьская, 27. Собираются переложить оригинальную черепицу в Светлогорске на улице Октябрьской. Сейчас там начинаются работы на доме № 3.

По словам руководителя фонда Олега Туркина, сохранять историческую черепицу важно, поскольку она добавляет аутентичности в отличие от любых новых, самых современных и хороших керамических покрытий.

В фонде отметили, что старую черепицу перекладывают и оставляют на крыше только по согласованию с жильцами дома.