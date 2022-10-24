В Калининграде волонтеры спасают енотовидную собаку, которую сбила машина

. Фото: Биосфера Балтики

Енотовидную собаку сбил автомобиль в Гусевском районе. Травмированное животное доставили в Калининград волонтеры организации «Биосфера Балтики», которая занимается спасением и реабилитацией диких зверей.

Собака оказалась самкой. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. Прогнозов не дают. Сейчас животному вводят препараты для стабилизации давления. Собака находится в клинике на стационарном лечении.

- Основной удар пришелся на голову и грудную клетку, судя по характеру повреждений. И ноги плохо работают. Возможно, ушиб, потому что на рентгене не заметили изменений, - рассказала руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Животное, которое теперь спасают врачи и волонтеры, не енотик, как кто-то мог подумать, а именно енотовидная собака.

- Это разные животные. Они не родственники. Это вид, который был искусственно расселен для обогащения охотничьей фауны и прекрасно заселил всю территорию России, проник в Европу и стал отчасти проблемой, заняв свою нишу. Енотовидная собака ближе к лисам, собакам. Это прям собака! И мы даже переливали кровь енотовидке от собаки. Енотовидные собаки всеядные, могут есть и овощи, и фрукты, и ягоды, и даже есть свидетельства, что они едят молодые колосья овса на полях, - рассказала Юлия Садовская.

Между тем организация «Биосфера Балтики» продолжает копить долги за электричество, ветеринарные услуги, аренду, корма и т. п. Волонтеры нуждаются в помощи и оборудовании. Помочь организации можно здесь.