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НовостиОбщество24 октября 2022 16:28

На погранпереходе в Чернышевском откроют электронную очередь

Запуск должен состояться в следующем году
Николай Литвинов
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Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область вошла в пилотный проект по организации электронной очереди на международных автомобильных пунктах пропуска. Как сообщили в пресс-службе правительства, запустить сервис хотят на российско-литовской границе в Чернышевском.

- Ввиду отсутствия законодательной базы локально проблему очередей на границе не решить, поэтому на уровне Минтранса РФ было принято решение создать систему электронной очереди, - объяснили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Аналогичные системы уже многие годы действуют в соседних государствах. Ожидается, что у нас электронную очередь запустят в следующем году. Будет возможность бронирования места для въезда в автомобильные пункты пропуска.

- В качестве накопительной площадки для автотранспорта мы определили земельный участок, расположенный на 146-м километре федеральной трассы Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской Республикой. По информации Минтранса России, до конца текущего года планируется произвести на этой площадке монтаж оборудования системы электронной очереди, – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.