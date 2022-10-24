Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 октября 2022 16:36

Жителей Калининграда приглашают в учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и ЧС

Явка добровольная
Николай Литвинов

Приглашение появилось в понедельник, 24 октября, на сайте мэрии Калининграда. Как поясняет пресс-служба администрации, учебно-консультационный пункт предназначен «для обучения населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, а также оказания консультационных услуг в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». Пункт работает по адресу: ул. Октябрьская, 79, 3-й этаж, кабинеты № 311, 312. Консультации проводятся ежедневно с 15.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.

Вопросы можно задать по телефону +7 (4012) 92-38-38.