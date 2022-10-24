Мэрия сообщила, где осенью на улицах Калининграда высадят живые изгороди и деревья

В нашем городе готовится третий этап осенних посадок. Как сообщает мэрия Калининграда, аукцион уже объявлен - за все работы, включая уход за зелеными насаждениями, власти готовы заплатить 8,5 миллиона рублей.

В ближайшие месяцы подрядчик должен будет высадить сразу три живые изгороди из кизильника блестящего. Они появятся вдоль переулка Рассветного (620 кустов), улицы Судостроительной (800 кустов) и улицы Гайдара (330 кустов).

Деревья высадят по следующим адресам:

- Островского – Герцена, каштан мясо-красный «бриоти» - 22 шт.;

- Гаражная – пл. Победы, туя западная «даника» - 9 шт.;

- Согласия - Горчакова, клен остролистный «кримсон сентри» пирамидальной формы - 8 шт., клен красный - 1 шт., рябина обыкновенная - 4 шт.;

- пр. Мира, липа мелколистная - 3 шт., клен остролистный «друммонди» - 1 шт., клен остролистный «глобозум» - 2 шт.;

- Ленинский проспект, липа мелколистная «гринспайер» - 80 шт.;

- Тенистая аллея, липа мелколистная «гринспайер» - 5 шт.;

- ул. Грибоедова, каштан мясо-красный «бриоти» - 5 шт.