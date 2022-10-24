Из горящей квартиры на ул. Березовой в Калининграде пожарные спасли ребенка

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Возгорание произошло в начале третьего часа дня в понедельник, 24 октября. Как сообщает областное управление МЧС, пожар начался в квартире жилого дома по улице Березовой.

На то, чтобы прибыть на место происшествие, караулу пожарно-спасательной части № 4 понадобилось около двух минут. Из горящей квартиры пожарные вынесли двух человек - взрослого и ребенка.

Всего в ликвидации пожара от МЧС России участвовали 4 единицы техники и 13 человек личного состава.