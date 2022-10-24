В 2023 году у бюджета Калининградской области будет 13-миллиардный дефицит

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В министерстве финансов Калининградской области представили проект бюджета нашего региона на 2023-2025 годы. В следующем году все доходы запланированы на уровне 109,8 миллиарда рублей (в нынешнем 2022-м - 150,6 млрд), расходы составят 122,8 миллиарда (сейчас - 164,7). При этом сократится дефицит - до 13 миллиардов вместо сегодняшних 14,1 млрд. Минфин рассчитывает, что этот параметр и дальше будет уменьшаться. В 2024-м дефицит должен составить 3,7 миллиарда, а в 2025-м и вовсе доходов у нас будет больше, чем расходов.

Если учитывать только налоговые и неналоговые доходы, то в 2023 году власти ждут рост в 4,6% (всего - 65,9 млрд) к цифрам 2022 года.

- Помимо имеющихся рисков, связанных с влиянием геополитической ситуации на экономику региона, есть риски по налоговым поступлениям, связанные с введением механизма единого налогового счета, а также с отменой с 2023 года института консолидированной группы налогоплательщиков. При этом в прогнозе учтена оценка поступлений от налогоплательщиков, зарегистрированных в специальном административном районе, – прокомментировал министр финансов Виктор Порембский.