В центре Калининграда ястреб растерзал голубя

. Фото: предоставлено очевидцем

В центре Калининграда ястреб-перепелятник напал на голубя. Свидетелем охоты стал калининградец Игорь Гомоляко.

- Я шел по улице Пролетарской, свернул к месту, где на рынке торгуют садовыми растениями. Вдруг услышал писк и звук – что-то шлепнулось на асфальт. Смотрю, а это хищник голубя сбил на лету. Вместе они рухнули с высоты. Хищник начал сразу клевать жертву, - рассказывает Игорь «Комсомолке».

Очевидец ястребиной охоты не растерялся и сделал несколько фотографий. Говорит, что сначала стоял на расстоянии трех метров, а потом стал подходить все ближе и ближе. Ястреб был так увлечен добычей, что подпустил к себе на близкое расстояние.

- Я, признаться, и не знал, что делать. Фотографировать? Попытаться отогнать хищника? Но голубь был уже серьезно ранен. Да и потом, зачем? Мешать я не стал. Все-таки это законы дикой природы, и вмешиваться человеку тут точно было бы неправильно, - рассуждает Игорь.

Мужчина отошел подальше, а когда вернулся на это место спустя 15 минут, ястреба и голубя уже не было. Вероятно, охотник утащил свою добычу. На асфальте остались лишь перья.

Определить, что это именно ястреб-перепелятник, а не кто-то другой, «КП» помогла руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

- Перепелятники – обычные обитатели и нашего города, да и других городов. Но сама ситуация интересная, и фото получились классные. В Калининграде есть еще гнездо тетеревятников. Это самые крупные из живущих у нас ястребов. Перепелятники и тетеревятники – это агрессивные птицы, настоящие машины для убийств, - рассказала Юлия.